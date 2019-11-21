Как главы государств и правительств выбирают себе страны для визита? Рецептов множество. Посещают столицы тех стран, с которыми уже налажено активное экономическое сотрудничество, и тех, где для этого сотрудничества есть многообещающие перспективы и пока еще не освоенный потенциал, где есть почва для политического партнерства, где реализуются совместные гуманитарные проекты…Но для Армении все это непозволительная роскошь. И ее премьер-министру приходится ехать туда, где армянские дипломаты уговорили власти найти в напряженном графике несколько минут для беседы с «победителем шашлычной революции».

Накануне Никол Пашинян отправился с визитом в Италию. Правда, о чем он там собирался вести переговоры, так и осталось неизвестным. Особенно с учетом насыщенной повестки сотрудничества Рима и Баку, где наличествует и нефть, и газ, и многогранное гуманитарное сотрудничество.

Но намеренно оставим в стороне ироничные «шпильки», рассчитывал ли Пашинян, к примеру, привести с собой кого-нибудь из многочисленных ереванских специалистов по ремонтно-строительным работам, которые бы выступили в качестве экспертов, «критически оценили» реставрацию римских катакомб при финансовой поддержке со стороны Азербайджана, точнее, Фонда Гейдара Алиева, и на этом основании уговорить Рим отказаться от закупок азербайджанского газа. Важно другое. Сам Никол Воваевич ожидал, по всей видимости, приятную прогулку по улицам Рима и Милана. Но визит обернулся сплошным разочарованием. В особенности — встреча с представителями армянской общины Милана в армянской церкви Сорока младенцев. В то время, как глава правительства грозился бывшим коррупционерам, скрывающимся в Италии: «Не знаю, в каких подвалах Ватикана они скрываются, но будьте уверены, мы схватим их за шкирку и привлечём к ответственности», — весьма прозрачно намекая на зятя Сержа Саргсяна, Микаела Минасяна, одна из присутствующих дам обрушила на «народного премьера» ушат обвинений в тотальной пропаганде ненависти, проведении «пагубной» внутренней и внешней политики, а в конце потребовала отставки Пашиняна и всего правительства. Присутствующие тут же поспешили заявить, что она «бунтарка» и вообще они с ней категорически не согласны.

Но настоящим «холодным душем» для Пашиняна оказались вопросы азербайджанского блогера Ата Абдуллаева: «Весь мир признал геноцид азербайджанцев со стороны армян, когда это прекратится? Прекратите эту войну, нам не нужна война, освободите наши земли, чтобы я увидел свою Ходжалы, свою Шушу. Я хочу мира, когда будет мир?» . Пашинян явно растерялся и смог только вымолвить, что «надо зафиксировать, что азербайджанец находится в армянской церкви и задает вопрос главе правительства Армении» . Правда, на фоне ставшей в результате сплошных «этнических чисток» Армении звучало это не очень. Судя по всему, Никол Воваевич не ожидал и в прямом, и в переносном смысле услышать азербайджанские вопросы не то что в армянской церкви, но и вообще в Италии.

А неделю назад в Париже, на полях Парижского форума мира, Пашиняну устроил, пардон, «допрос с пристрастием» другой азербайджанский блогер — Бахтияр Гаджиев. Который напомнил премьер-министру Армении и о резолюциях СБ ООН, и о том, что мировое сообщество, включая страны Евросоюза, признает Карабах частью Азербайджана. В переводе: уже не только профессиональные политики, но и азербайджанские журналисты и блогеры на самых разных площадках, позволим себе такое выражение, «кошмарят» и Пашиняна, и фигуры рангом помельче. Впрочем, «кошмарят» Пашиняна не только азербайджанские журналисты и блогеры — достаточно вспомнить недавнюю встречу «народного премьера» с сотрудниками российских СМИ, где ему пришлось отвечать на вопросы о Гарегине Нжде. И где недавний «король ереванских улиц» банально проговорился и признал, что эту весьма неприятную для Еревана тему вбросил в повестку дня Азербайджан. Да так, что теперь это превращается в серьезную проблему на российско-армянском треке.

Еще более впечатляющие результаты в официальной дипломатической сфере.

Армянская пресса обсуждает скандал в болгарском городе Плиска. Здесь, во «Дворе Кириллицы», открылись бюсты литераторов армянского происхождения — болгарского писателя-фантаста, драматурга, публициста и переводчика Агопа Мелконяна и Леонида Гурунца. Церемония прошла с участием представителей местной армянской диаспоры. Мероприятие почтил «представитель» незаконного режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана Лерник Оганесян. А вот чрезвычайный и полномочный посол Армении в Болгарии Армен Саркисян предпочел церемонию проигнорировать. Более того, он потребовал, чтобы в ходе церемонии оккупационный режим в Нагорном Карабахе не упоминали и его «флаг» ни в коем случае не разворачивали — во избежание дипломатического скандала.

В те же дни региональные СМИ сообщили о визите армянских журналистов в Азербайджан и азербайджанских — в Армению. Визит, правда, проходит в условиях конфиденциальности, нет даже имен участников проекта. Но намеренно оставим в стороне дискуссию, что правильнее — посчитать, что, пока не закончилась война и оккупация нашей территории, такие визиты априори недопустимы, или использовать шанс «заглянуть за линию фронта». Тем более не будем задавать вопросов о реальном КПД такой «народной дипломатии». Важно другое. Ереванские «обеспокоенные патриоты» уже подняли шум: а почему в этом проекте не участвует «Арцах», то бишь созданный Арменией в Карабахе оккупационный режим? Никол Пашинян при каждом удобном случае пытается озвучить идею, что за стол переговоров надо немедленно пригласить Бако Саакяна, но, увы, безрезультатно.

И самое главное, в Армении не могут не понимать: это не отдельные неприятности, а весьма опасная для Еревана тенденция. На самых ранних стадиях конфликта, пока еще существовал СССР, армянская сторона наслаждалась этакой монополией на информацию о Карабахе во внешнем мире — благодаря и наличию армянской диаспоры, и, что было куда существеннее, поддержке Москвы. Но теперь СССР не существует, связанных с ним «информационных рогаток» тоже, а Азербайджан не просто пробивает себе дорогу в мировое информационно-политическое пространство — наша страна разворачивает здесь впечатляющее «наступление». Тем более что Азербайджан за это время успел набрать политический «вес», превратился в ценного партнера, зарекомендовал себя как самостоятельный игрок — в отличие от Армении, которая растеряла остатки своей реальной независимости и которую серьезные игроки просто «не видят в упор». Да тут еще у главного заступника и покровителя — России — такие проблемы, что и «сателлиту» от них не может не перепасть. Особенно если, к примеру, приходится голосовать в ООН против Украины. И самое главное, международное право никто не отменял. А оно «работает» на Азербайджан так, как даже теоретически не могла сработать никакая «икорная» дипломатия.

А это значит, что настоящие политические неприятности для Армении только начинаются.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az