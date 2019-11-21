Выявлены незаконные действия председателя муниципалитета.

Как сообщили в Генпрокуратуре, обращение жителя Губинского района в связи с незаконными действиями исполнявшего обязанности председателя муниципалитета города Губа Дастабея Тарланова было расследовано в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

В результате следственно-оперативных мероприятий были установлены основания для подозрений в том, что Д.Тарланов получил от жителя района 1750 манатов в виде взятки для обеспечения выделения 2,5 соток принадлежащего муниципалитету Губы земельного участка на строительство частного жилого дома, оформив участок, как принадлежащий Фонду перспективного развития муниципалитета. Кроме того, умышленно нарушив требования Закона Азербайджанской Республики «Об управлении муниципальными землями» экс-председатель незаконно продал своим знакомым 0,06 гектаров принадлежавших муниципалитету земли, не проведя аукцион и тендер.

В отношении Д.Тарланова в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (Злоупотребление должностными полномочиями), 309.1 (Превышение должностных полномочий) и 311.1 (Получение взятки) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Д.Тарланов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, против него было выдвинуто обвинение по вышеуказанным статьям УК, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению путем всестороннего расследования незаконных деяний по уголовному делу всех обвиняемых и лиц, нарушивших законные интересы пострадавших, а также по возмещению причиненного ущерба.

Minval.az