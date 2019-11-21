22 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в некоторых местах дожди, будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6, днем 3-5 градусов тепла.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в некоторых местах мокрый снег, в горных районах снег. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем до 5 градусов тепла.

Minval.az