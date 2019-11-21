«Одной из причин жестокого обращения с детьми в Азербайджане являются многочисленные разводы. Зачастую между разведенными родителями или их семьями возникают конфликты, складываются плохие отношения. Это сказывается и на детях, которые становятся не только свидетелями выяснения отношений между сторонами, но и сами порой подвергаются жестокому обращению».

Как сообщает Report, об этом уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Эльмира Сулейманова заявила на конференции «Предупреждение и искоренение насилия в отношении детей».

Э.Сулейманова назвала и другие причины жестокого обращения с детьми в стране: «Одной из причин являются ранние браки. Кроме того, по всему миру регистрируются факты бытового насилия, они есть и у нас. В средствах массовой информации и социальных сетях очень много идет информации о насилии в отношении детей, что, конечно же, также влияет на самих детей».

По ее словам, жестокое обращение с детьми вызывает психологическую травму: «Это негативно сказывается на их физическом и умственном развитии, также вызывает сильный психологический стресс».

Minval.az