Численность населения Азербайджана в январе-сентябре увеличилась на 0,6% — до 10 млн 44,466 тыс. на 1 октября, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В городах проживает 52,8% населения страны, в сельской местности – 47,2%. При этом 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% — женщины.

В среднем на каждые 1 тыс. мужчин в Азербайджане приходится 1,004 тыс. женщин.

За отчетный период в республике зарегистрировано 46,898 тыс. браков (рост на 2% по сравнению с 9 месяцами 2018 г.) и 12,713 тыс. разводов (рост на 14,5%).

Minval.az