Определились самые неудачливые команды, участвовавшие в отборочном цикле Евро-2020.

Как сообщает АПА, сборная Азербайджана, в очередной раз огорчившая своих болельщиков, стала одной из слабейших сборных континента.

Подопечные Николы Юрчевича не одержали ни одной победы в 8 матчах. По этой причине сборная вошла в список 7 самых больших неудачников Европы.

Радости победы не познали всего 7 из 55 участников отборочного цикла. В цикле, стартовавшем в марте и завершившемся в ноябре, побед не одержали Черногория (группа А), Литва (группа В), Эстония (группа С), Гибралтар (группа D), Сан-Марино (группа İ), Лихтенштейн (группа İ).

Правда, пять из 7 команд, не одержавших ни одной победы, провели по 8, две – по 10 игр, так как Сан-Марино и Лихтенштейн выступали в группе из 6 команд, остальные – в группах из 5 команд.

Если не учитывать разницу в количестве игр команд, то можно сравнить показатели этих 7 сборных. Сборная Азербайджана потерпела 7 поражений и набрала всего 1 очко в отборочном цикле. Лучший показатель имеют две из безвыигрышных команд. Черногория сыграла вничью 3 раза, а Лихтенштейн 2 раза.

Это говорит о том, что подопечные Н.Юрчевича являются одной из 5 слабейших команд, набравших 1 или 0 очков. Сборная Азербайджана отстала от 50 участников, ее можно считать 51-й в Европе. Наша сборная показала одинаковый результат с Литвой и Эстонией, набрав 1 очко, но имеет лучшую разницу мячей по сравнению с представителями Балтики.

Азербайджанские болельщики могут утешиться худшими показателями всего 2 команд – Гибралтара и Сан-Марино, так как только эти «карлики» не набрали и 1 очка.

Minval.az