В январе-сентябре этого года Азербайджан экспортировал 23,4 млн тонн нефти, что меньше на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как говорится в сообщении Государственного комитета по статистике, за отчетный период стоимость экспортированной нефти составила 10,56 млрд долларов США, этот показатель уменьшился на 12,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что эти показатели публикуются на основании информации от SOCAR и Азербайджанской международной операционной компании (АМОК).

Minval.az