Сегодня председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде принял посла Соединенных Штатов Америки в Азербайджане Эрла Литценбергера.

Как говорится в сообщении УМК, председатель УМК выразил удовлетворение активным участием большой делегации США на II Бакинском саммите мировых религиозных лидеров и сказал о резонансе, который вызвал в мире этот саммит.

Он отметил, что служащие солидарности идеи мультикультурализма, которые пропагандирует Азербайджан, востребованы в мире и II Бакинский саммит еще раз продемонстрировал это.

Посол в свою очередь отметил роль шейхульислама в принятии усилий по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Дипломат довел до сведения шейхульислама, что США, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, высоко ценят такой диалог, служащий мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Американский посол отметил важность продолжения контактов с армянским религиозным лидером, и сказал, что такие встречи, взаимные визиты и обсуждения представителей различного уровня общества – журналистов, религиозных общин, женщин-активисток усиливают надежду на установление мира между народами.

Шейхульислам А.Пашазаде рассказал о многочисленных встречах с армянскими религиозными лидерами, проведенных при помощи посредников, в том числе о визите в Ереван в качестве сопредседателя Межрелигиозного Совета СНГ, о приглашении армянского католикоса в Баку в рамках II Бакинского саммита.

Председатель УМК выразил недовольство тем, что армянская сторона не выполняет достигнутых на встречах соглашений, но положительно оценил предложения посла в связи с проведением встреч с мировыми религиозными лидерами.

Minval.az