Стало известно, какое место получил азербайджанский паспорт в мировом рейтинге. Его обновленная версия появилась на интернет-сайте nationalityindex.com.

На самом деле речь не о лучшей защищенности паспорта, а о рейтинге гражданства. При его составлении учитывались уровень развития человеческого потенциала, визовые отношении, масштаб экономики, общественный порядок и стабильность в стране, возможности у граждан переезжать в другие государства.

Первое место по итогам 2018 года заняла Франция (французский паспорт лидирует восьмой год подряд), далее в рейтинге — Германия и Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция.

Азербайджан находится на 105-м месте.

Minval.az