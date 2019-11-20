Американский актер бельгийского происхождения, мастер боевых искусств Жан Клод Ван Дамм выразил признательность за установку ему памятника в Азербайджане.

Как сообщает АПА, в связи с этим актер распространил сообщение на своей странице в «Facebook».

«Скульптор Азад Алиев установил в селе Вандам в Азербайджане памятник Жан Клоду Ван Дамму в натуральную величину. Я благодарю за это», — отметил актер.

Жан Клод Ван Дамм распространил сообщение с хаштегом #Azerbaijan.

Напомним, что в селе Вандам Габалинского района установлен памятник известному актеру Жан Клоду Ван Дамму. Автором памятника является известный скульптор Азад Алиев.

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