Туристический портал ТурСтат составил рейтинг курортов стран СНГ для оздоровительного и бальнеологического отдыха осенью 2019 года.

Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Армения и Молдавия — самые популярные в СНГ для оздоровления и отдыха осенью.

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности осеннего отдыха на климатических и бальнеологических курортах стран СНГ.

Для оздоровительного отдыха наиболее востребованным является период межсезонья осенью или весной.

Курорты на озере Нарочь в Беларуси, курорт Нафталан в Азербайджане, курорты Бурабая (Боровое) в Казахстане, курорты Джермук в Армении и Калараш в Молдавии вошли в топ-5 для оздоровительного отдыха в странах СНГ осенью-2019.

По данным ТурСтат, на курортах стран СНГ осенью отдыхают от 10 до 14 дней.

Дешевле всего проживание, питание и лечение на оздоровительных курортах обходится в Беларуси.

Топ-5 Курортов СНГ Для Оздоровительного Отдыха

1.Курорты на озере Нарочь, Беларусь

2.Курорты Нафталана, Азербайджан

3.Курорты Бурабая, Казахстан

4.Курорт Джермук, Армения

5.Курорт Калараш, Молдова

Minval.az