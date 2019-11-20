Арестован бывший футболист клуба «Баку» Серхио Контерас Пардо.

36-летний нападающий подозревается в руководстве сети, занимающейся наркоторговлей, передает Report.

Игрок по прозвищу «Коке» задержан во время полицейского рейда на родине в испанском городе Эстепона.

Как заявляют правоохранительные органы, в целом задержаны около 20 человек. У них обнаружено около 1 тонны анаши стоимостью около 700 000 евро. Отмечается, что Коке возглавлял продажу наркотиков. Согласно сообщению, на данный момент он содержится в отделении полиции в Малаге.

Отметим, что выступавший в 2012 году в Баку Коке через 4 года завершил карьеру.

Minval.az