В Хачмазском районе неизвестные отравили проживающих в приюте собак. Об этом порталу Qafqazinfo сообщила владелица приюта Наиля Рустамли.

По словам женщины, 15 собак днем гуляли во дворе приюта, а к вечеру у них были замечены признаки отравления.

«Собаки массово впадали в кому. В целом были отравлены 15 собак, 11 из которых умерли, а 4 проходят лечение. Собаки не могут встать на ноги. Мы не знаем, кто точно это сделал, но мы подозреваем 2-3 человека. Один из них – владелец соседнего участка, он занимает высокую должность в Хачмазе. Он много раз угрожал мне, однажды его работник стрелял в наших собак. Больше всех я подозреваю его», – рассказала зоозащитница.

Оставшихся в живых собак перевезли на лечение в Баку. У них взяли анализы.

«Врач сказал, что такие анализы бывают, когда дают трамадол или другой психотропный препарат. То есть, собак отравили лекарством», – отметила Рустамли.

Владелица приюта сообщила о случившемся в МВД.

Как сообщили в пресс-службе Губинского регионального отдела МВД, по факту начато расследование.

«Если в результате расследования выяснится, что кто-то отравил собак намеренно, это лицо будет привлечено у уголовной ответственности», – заявили в ведомстве.

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