19 ноября президент Ильхам Алиев встретился с гражданами перед станцией метро «28 мая» и побеседовал с ними.

К президенту подошла пожилая гражданка Мамедова Самая Ибрагим гызы с просьбой списать ее долг банку.

«У меня есть долг банку «Bank of Baku» в размере 6000, но я попала в аварию и не могу выплачивать его. Пожалуйста, спишите его», — попросила женщина.

Для решения проблемы женщины Ильхам Алиев сразу дал соответствующие указания и попросил ее номер телефона.

Кроме того Самая Мамедова отметила, что ее внук учится в Западном Университете, но семья не в состоянии оплачивать ежегодно 2500 манатов за его обучение.

«Все сделаем! Оплатим! Вы не переживайте. С вами свяжутся, будьте на связи», — обещал президент.

Minval.az