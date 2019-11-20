Со дня уничтожения армянами 20 ноября 1991 года вертолета «Ми-8» в небе над селом Гаракенд Ходжавендского района прошло 28 лет.

В результате уничтожения вертолета погибли видные государственные деятели страны и журналисты.

Среди погибших – госсекретарь Тофиг Исмаилов, генеральный прокурор Исмет Гаибов, госсоветник, бывший министр внутренних дел Магомед Асадов, депутаты Вагиф Джафаров, Вели Мамедов, вице-премьер Зульфи Гаджиев, завотделом Аппарата президента, журналист Осман Мирзоев, замминистра внутренних дел Казахстана Санлал Сериков, азербайджанский тележурналист Алы Мустафаев. Всего в результате крушения погибли 22 человека.

Еще раз вспомним поименно тех, кто погиб в военном вертолете «Ми-8» 20 ноября 1991 года:

— Тофиг Кязым оглу Исмаилов – госсекретарь

— Исмет Исмаил оглу Гаибов – генеральный прокурор

— Магомед Наби оглу Асадов – госсоветник

— Зульфи Салех оглу Гаджиев – вице-премьер

— Вагиф Джафар оглу Джафаров – депутат

— Вели Гусейн оглу Мамедов – депутат

— Осман Мирза Гусейн оглу Мирзоев — завотделом аппарата президента

— Гурбан Гусейн оглу Намазалиев – замминистра

— Игорь Александрович Плавский – прокурор НКАО

— Владимир Владимирович Ковалев – начальник управления внутренних дел НКАО

— Сергей Семенович Иванов – начальник отдела национальной безопасности по Нагорному Карабаху

— Николай Владимирович Жинкин – комендант района чрезвычайного положения

— Санлал Дасумович Сериков – замминистра внутренних дел Казахстана

— Михаил Дмитриевич Лукашов – генерал-майор милиции

— Олег Николаевич Кочерев – полковник-лейтенант

— Рафиг Мамед оглу Мамедов – помощник госсекретаря

— Алы Мустафа оглу Мустафаев – тележурналист

— Ариф Исмаил оглу Гусейнзаде – осветитель на АзТВ

— Фахраддин Ибрагим оглу Шахбазов – видеооператор

— Вячеслав Владимирович Котов – командир экипажа вертолета

— Геннадий Владимирович Домов – член экипажа вертолета

— Дмитрий Борисович Яровенко – член экипажа вертолета.

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