Со дня уничтожения армянами 20 ноября 1991 года вертолета «Ми-8» в небе над селом Гаракенд Ходжавендского района прошло 28 лет.
В результате уничтожения вертолета погибли видные государственные деятели страны и журналисты.
Среди погибших – госсекретарь Тофиг Исмаилов, генеральный прокурор Исмет Гаибов, госсоветник, бывший министр внутренних дел Магомед Асадов, депутаты Вагиф Джафаров, Вели Мамедов, вице-премьер Зульфи Гаджиев, завотделом Аппарата президента, журналист Осман Мирзоев, замминистра внутренних дел Казахстана Санлал Сериков, азербайджанский тележурналист Алы Мустафаев. Всего в результате крушения погибли 22 человека.
Еще раз вспомним поименно тех, кто погиб в военном вертолете «Ми-8» 20 ноября 1991 года:
— Тофиг Кязым оглу Исмаилов – госсекретарь
— Исмет Исмаил оглу Гаибов – генеральный прокурор
— Магомед Наби оглу Асадов – госсоветник
— Зульфи Салех оглу Гаджиев – вице-премьер
— Вагиф Джафар оглу Джафаров – депутат
— Вели Гусейн оглу Мамедов – депутат
— Осман Мирза Гусейн оглу Мирзоев — завотделом аппарата президента
— Гурбан Гусейн оглу Намазалиев – замминистра
— Игорь Александрович Плавский – прокурор НКАО
— Владимир Владимирович Ковалев – начальник управления внутренних дел НКАО
— Сергей Семенович Иванов – начальник отдела национальной безопасности по Нагорному Карабаху
— Николай Владимирович Жинкин – комендант района чрезвычайного положения
— Санлал Дасумович Сериков – замминистра внутренних дел Казахстана
— Михаил Дмитриевич Лукашов – генерал-майор милиции
— Олег Николаевич Кочерев – полковник-лейтенант
— Рафиг Мамед оглу Мамедов – помощник госсекретаря
— Алы Мустафа оглу Мустафаев – тележурналист
— Ариф Исмаил оглу Гусейнзаде – осветитель на АзТВ
— Фахраддин Ибрагим оглу Шахбазов – видеооператор
— Вячеслав Владимирович Котов – командир экипажа вертолета
— Геннадий Владимирович Домов – член экипажа вертолета
— Дмитрий Борисович Яровенко – член экипажа вертолета.