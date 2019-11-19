Телеведущий Владимир Познер рассказал, что во времена СССР существовало заблуждение о том, что разные народы внутри республик дружили друг с другом. Об этом он заявил в эфире авторской программы «Познер» на Первом канале.

По его словам, дружбы народов как явления в советские времена «на самом деле не было». «Это была такая советская мантра. В самом деле — народы разных республик не очень любили друг друга, а русских-то вообще не очень любили», — цитирует ведущего «Лента.ру».

Познер подчеркнул, что разногласия существовали между самыми разными народами внутри Советского Союза: грузины не любили армян, армяне — азербайджанцев, туркмены — узбеков, и так далее. «Самообман — штука коварная, и лучше смотреть правде в глаза, не скрывать ее ни от себя, ни от других, и тогда можно избежать многих неприятностей», — добавил журналист.

Он отметил, что русские десятилетиями жили в других советских республиках, но говорили только на русском языке — и это не способствовало дружескому расположению. «Немного такой колонизаторский дух», — пояснил Познер.

Minval.az