«Начато изготовление памятника Бабеку».

Об этом АПА сообщил директор Художественно-производственного комбината Союза художников Азербайджана Балоглан Гусейнов.

По его словам, на данный процесс предусмотрено 8-12 месяцев:

«Необходимая бронза для памятника уже получена и процесс уже начат. Но изготовление памятника – дело нелегкое, поэтому такой длительный срок – это естественно».

Директор коснулся вопроса высоты памятника. Он отметил, что высота памятника с земли до головы будет равна 10 метрам, а до конца меча – 12 метров.

«Памятник будет очень тяжелым и величественным. Памятник Бабеку будет одним из самых высоких на Кавказе», — подчеркнул Б.Гусейнов.

Отметим, в 2011 году президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об установке в Баку памятника выдающемуся азербайджанскому полководцу Бабеку. Автором памятника является народный художник Ариф Газиев. Памятник будет установлен на проспекте Бабека.

Minval.az