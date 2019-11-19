Экс-премьер Новруз Мамедов назначен проректором по научной работе в Азербайджанский университет языков.
О том, что Мамедов будет назначен на эту должность, утром сообщали некоторые СМИ.
Экс-премьер Новруз Мамедов назначен проректором по научной работе в Азербайджанский университет языков.
О том, что Мамедов будет назначен на эту должность, утром сообщали некоторые СМИ.
Дата: 2019/11/19 15:47
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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