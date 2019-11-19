20 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня в отдельных местах ожидается дождь, умеренный северный ветер.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью — 6-9, днем — 10-13, в Баку ночью 7-9, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 768 до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70-80 процентов.

В западных районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в отдельных северных и восточных районах ожидается дождь, в горных территориях – снег. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 2-7, днем 10-15, в горах ночью 3-8 мороза, днем 2-7 градуса тепла.

Minval.az