Председатель Совета по прессе Афлатун Амашов выразил отношение к приезду в Азербайджан армянских журналистов.

Как сообщил А.Амашов АПА, в последние дни в обществе развернулись дискуссии в связи с приездом в Азербайджан армянских журналистов: «И ко мне многие обращались с просьбой прокомментировать этот вопрос. Хочу сделать небольшое заявление в связи с этим.

Всем известно, что 20 процентов азербайджанских земель оккупировано Арменией. Оккупация длится почти 30 лет. Также известно, что Азербайджан, каждый гражданин нашей страны не смирится с этим. Освобождение земель от оккупации – наше общая и святая цель. Вся наша деятельность основана на этом. Хотелось бы, чтобы мы руководствовались именно этим, и с этой позиции я не считаю правильным постановку вопроса «должны ли приезжать в Азербайджан армянские журналисты, либо должны ли мы посещать вражескую страну?». Стоит принять во внимание то, что в целом контакты на интеллектуальном уровне имеют важное значение».

Председатель Совета также отметил, что до 2001 года осуществлялись взаимные визиты журналистов: «Тогда была надежда. В армянском обществе наблюдалась оттепель, если так можно выразиться. После вооруженного нападения в парламенте Армении в 1999 году изменился курс политических процессов. В результате Армения косвенно отдалилась от переговоров. Со временем ситуация усугубилась, и это повлияло на визиты журналистов, их стало меньше, а потом они вообще прекратились.

Насколько мне известно, из журналистов в последний раз Армению посетил редактор информационного агентства Turan Шахин Гаджиев. Визит состоялся в начале этого года, и я думаю, это было полезно. Я вновь возвращаюсь к этому вопросу. В 1999-2001 годах мы хотели, чтобы армянское общество осознало реальное положение. Мы и сейчас хотим этого. Потому что армянское общество и сегодня не имеет правильного представления о нагорно-карабахском конфликте. Суть конфликта была полностью неверно интерпретирована. Это исходит из их политических целей».

А.Амашов считает, что к вопросу нужно подходить хладнокровно: «Точнее, идет поиск мира, необходимо оценивать любые инициативы, которые могут дать толчок этому процессу. Мы должны воспользоваться каждой из возможностей превратить переговоры с врагом в свою пользу. Да, Армения – это враг, так как оккупировала наши земли. Но сегодня наше отношение к армянам на почве нагорно-карабахского конфликта — это мирные переговоры. Наше государство стремится к этому. Естественно, мир должен быть на справедливых условиях. То есть оккупированные территории Азербайджана должны быть возвращены. В этом вопросе не может быть никаких уступок. Если мы решим вести войну, мы можем предоставить армянам одно право. Право сдаться…».

Minval.az