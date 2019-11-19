Глава пресс-службы Кабинета министров Аяз Мирзоев освобожден от занимаемой должности.
Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Сам Аяз Мирзоев подтвердил эту информацию на своей странице в «Facebook».
«С сегодняшнего дня я оставил пост руководителя пресс-службы Аппарата Кабинета министров. Хочу поблагодарить поддерживавшее меня в работе, доверившее мне это важное дело бывшее и нынешнее руководство.
Отметим, что премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об освобождении Аяза Мирзоева от должности руководителя пресс-службы Кабинета министров.