Глава пресс-службы Кабинета министров Аяз Мирзоев освобожден от занимаемой должности.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Сам Аяз Мирзоев подтвердил эту информацию на своей странице в «Facebook».

«С сегодняшнего дня я оставил пост руководителя пресс-службы Аппарата Кабинета министров. Хочу поблагодарить поддерживавшее меня в работе, доверившее мне это важное дело бывшее и нынешнее руководство.

В то же время, я выражаю признательность и своим коллегам в сфере медиа, которые работали, сотрудничали со мной все это время. Я обрел опыт государственной работы, сыгравшей важную роль в моей жизни. Желаю успехов своему коллеге, который будет занимать в дальнейшем эту должность», — написал он.

Отметим, что премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об освобождении Аяза Мирзоева от должности руководителя пресс-службы Кабинета министров.

Minval.az