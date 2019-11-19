Экс-премьер Новруз Мамедов сегодня будет назначен на новую должность.
По информации сайта Modern.az, Мамедов, который является специалистом по французскому языку, займет должность проректора в Азербайджанском университете языков.
Экс-премьер Новруз Мамедов сегодня будет назначен на новую должность.
По информации сайта Modern.az, Мамедов, который является специалистом по французскому языку, займет должность проректора в Азербайджанском университете языков.
Дата: 2019/11/19 11:53
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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