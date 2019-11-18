Бизнес-делегация из представителей известных компаний-членов Конфедерации индийской промышленности (CII), посетит Баку.

Как сообщили Report в посольстве Индии в Азербайджане, визит состоится 20-22 ноября. В рамках визита диппредставительство организует Бизнес-симпозиум 21 ноября.

CII является неправительственной организацией, играющей активную роль в процессе развития промышленности Индии. Основанная в 1895 году, ведущая бизнес-структура Индии насчитывает более 9100 членов из государственного и частного секторов, в том числе малого и среднего предпринимательства и транснациональных корпораций.

Minval.az