Со следующего года в в Гаджигабульском промышленном квартале начнет функционировать завод по сборке автомобилей ГАЗ коммерческого и специального назначения.

Об этом АПА сказал заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

По его словам, в настоящее время строительные работы продолжаются, многие работы уже завершены.

Отметим, фундамент завода заложен 9 февраля этого года. Проект реализуется совместно азербайджанской компанией «Азермаш» и российской компанией «Группа ГАЗ». На заводе предусмотрено производство малотоннажных автомобилей. Инвестиционная стоимость проекта составляет 14 млн. манатов.

Напомним, годовая производственная мощность завода составит 1 000 автомобилей. На предприятии будут собираться модели автомобилей «ГАЗель», «ГАЗель Бизнес», «ГАЗель NEXT» и техника специального назначения.

Minval.az