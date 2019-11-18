Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской автономной республики Васифа Талыбова.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской автономной республики Васифа Талыбова.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2019/11/18 16:29
Раздел: Азербайджан
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