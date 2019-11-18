Азербайджан рассчитывает возобновить экспорт лошадей в Казахстан.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.

«По мнению азербайджанской стороны, возобновление экспорта лошадей в Казахстан внесет вклад в увеличение взаимного товарооборота и развитие торгово-экономических связей между странами», — отметил собеседник агентства.

Азербайджан впервые начал экспорт конины в 2016 году. По итогам 2016 года было экспортировано 1,155 тыс. голов лошадей (на убой). По итогам 9 месяцев 2017 года экспорт увеличился до свыше 6,3 тыс. голов. Весь объем конины осуществлялся в Казахстан. С 2018 года Минсельхоз Азербайджана не публикует данных об экспорте лошадей.

Минсельхоз Азербайджана в 2017 году перспективными рынками для экспорта конины также считал Россию и Китай.

В среднем в 2017 году средняя экспортная цена одной туши составила $148, в 2016 году — $141.

Minval.az