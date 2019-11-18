В Баку издано исследование узбекского публициста и историка Шухрата Барласа (Саламова): «Дашнаки от Ферганы до Карабаха». В книге освещаются преступления дашнаков на территориях проживания тюркских народов, сообщает Туран.

Автор стал собирать факты о преступлениях дашнаков с 1992 года. Описываемые в книге события в Центральной Азии проходили на фоне российской колонизации Туркестана. Самая большая волна насилия началась с приходом армянских вооруженных отрядов в регион вместе с большевиками.

С 1917 по 1918 год существовала «Туркестанская автономия», разрушенная террористами из «Дашнакцутюн» при содействии большевиков, пишет автор. Для уничтожения носителей идеи Туркестана применялись варварские методы. Истории известна дашнакская резня в Ферганской долине в 1918 году.

В эти же годы дашнаки активно продвигали идею отторжения азербайджанских земель, что привело к полному уничтожению населения более 30 азербайджанских сел в Зангезуре. Ныне организатор этого геноцида Гарегин Нжде увековечен в Армении.

Во второй половине XIX – начале XX века армян активно заселяли в Туркестане. Армянский вопрос накануне первой мировой войны имел для России центральное значение. Тем не менее, российские офицеры в многочисленных документах фиксировали преступления армян против мирного мусульманского населения. Так, в Коканде после прихода дашнаков разгромлены были все магазины… происходили массовые убийства. В Андижане обыск продолжался целую неделю, сопровождавшийся грабежом, убийствами и изнасилованиями». Население Коканда с 120 тыс. человек в 1897 году сократилось в 1926 году до 69300. Город был разрушен и сожжен. Дашнаки сожгли больницу вместе с больными и персоналом. 50 рабочих Кокандского хлопкового завода были зарезаны вместе с семьями.

Minval.az