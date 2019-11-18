На эстакаде Абшеронского управления по добыче нефти и газа упал в воду и пропал без вести Ильгар Шарифов, который ловил рыбу.

Об этом сообщила председатель комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы.

Согласно информации, пропавший без вести является братом начальника Управления финансов и учета SOCAR Вугара Шарифова.

Глава пресс-службы SOCAR Ибрагим Ахмедов в своем комментарии Qafqazinfo заявил, что Ильгар Шарифов является работником не SOCAR, а ООО Azgerneft.

«Он пропал без вести два дня назад на эстакаде Апшеронского управления по добыче нефти. Соответствующие органы продолжают поиски пропавшего», — сказал Ибрагим Ахмедов.

Minval.az