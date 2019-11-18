18 ноября в Баку после реконструкции был открыт дом-музей Джалила Мамедгулузаде.

Как сообщает АПА, в церемонии открытия приняли участие вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли, замминистра культуры Вагиф Алиев, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, председатель Союза писателей, народный писатель Анар, а также правнук Дж.Мамедгулузаде Мартин Джаваншири и праправнук Пшемислав Джаваншири.

М.Джаваншири выразил благодарность за внимание к памяти Дж.Мамедгулузаде: «Я представить не мог, насколько сильна любовь к нему в Азербайджане. Я впервые здесь, и надеюсь, что буду приезжать еще».

После выступлений была разрезана красная лента, и гости ознакомились с домом-музеем.

Отметим, до этого гости побывали на Аллее почетного захоронения, посетили могилу Джалила Мамедгулузаде.

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