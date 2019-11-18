«Азербайджан является стратегическим партнером Грузии. Никакие провокации не могут разрушить дружеские, братские отношения между нашими народами».

Об этом заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, комментируя фейк, распространенный армянскими СМИ о том, что он якобы сказал, что «Нахчыван и Кур-Аракский переход должны быть возвращены Армении».

«Это открытая дезинформация. И в период своего президентства, и после у меня была одна позиция по конфликтам на Кавказе: изменение границ недопустимо. Я и сегодня придерживаюсь той же позиции. Я неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, что реальное и справедливое урегулирование этих конфликтов проходит через возвращение Южной Осетии и Абхазии Грузии, Карабаха – Азербайджану, Крыма – Украине», – цитирует слова Саакашвили «Ени Мусават».

Подобные же провокации – попытки создать напряженность между двумя странами и народами на этнической почве, считает политик.

«Все знают, что отношения между нами и правительством Азербайджана держатся на основе нерушимой личной дружбы. Я считаю президента Ильхама Алиева своим братом. Я еще раз заявляю, что грузины и азербайджанцы – это два народа, чья дружба прошла испытания временем и наши народы каждый раз с честью выходили из этих испытаний», — подчеркнул Саакашвили.

Minval.az