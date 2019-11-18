Азербайджанские железные дороги (АЖД) планируют проведение ряд проектов для улучшения качества обслуживания в ближайшем будущем.

Об этом сообщил Report руководитель департамента информационных технологий АЖД Давид Алиев.

«Применение онлайн-продаж билетов — это фактор, непосредственно влияющий на повышение удовлетворенности клиентов. Сейчас билеты доступны онлайн. К концу этого года электронные билеты будут доступны через мобильное приложение», — сказал он.

Руководитель департамента информационных технологий АЖД Давид Алиев отметил, что тестируется система онлайн-возврата билетов, чтобы повысить привлекательность использования системы онлайн покупки билетов:

«Система онлайн-возврата билетов используется в тестовом режиме»

По его словам, в настоящее время тестируется система онлайн-возврата билетов: «Услуга станет доступна со следующего месяца. Помимо этого, идут работы по обеспечению доступа пассажиров к интернету. Окончательный вариант проекта будет предложен к середине следующего года».

Minval.az