Потомки выдающегося представителя азербайджанской литературы, драматурга, публициста и общественного деятеля Джалила Мамедгулузаде Мартин Джаваншири и его сын Пшемислав Джаваншири впервые посетили Азербайджан.

Как сообщает Report, они прибыли в Баку по приглашению вице-президента НАНА, академика Исы Хабиббейли.

Мартин и Пшемислав Джаваншири на Аллее почетного захоронения посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, затем они посетили могилы своего деда Джалила Мамедгулузаде и бабушки Гамиды Джаваншири.

Отметим, что это первый визит потомков рода Джалила Мамедгулузаде на родину своего предка.

Они примут участие в посвященных Джалилу Мамедгулузаде научных и культурных мероприятиях, организованных Национальной библиотекой Азербайджана и Институтом литературы имени Низами Гянджеви НАНА. Продолжатели рода Джалила Мамедгулузаде также посетят дом-музей писателя, встретятся с сотрудниками Института литературы.

Minval.az