В рамках проекта портала «Москва-Баку» «Признание» известный российский ресторатор Аркадий Новиков рассказал о своей карьере, семье и раскрыл свои маленькие секреты.

В частности, он сказал:

— Я очень люблю поесть, наверное, это уже и по фигуре заметно. А раньше я был худой… Но если серьезно, то я люблю разнообразие. Итальянская, французская, русская — мне все нравится. Скажу абсолютно точно — азербайджанская кухня стоит на особом пьедестале, у нее особое место. Это кухня с историей, с традициями вековыми. Мне нравится открывать рестораны в Азербайджане, кстати, скоро открытие в Баку. Всех жду.

Minval.az