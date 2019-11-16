Минувшей ночью в Гяндже совершено жестокое умышленное убийство.

Как сообщает 1news.az, житель Сальянского района Заур Оруджев (1986 года рождения) убил свою супругу Нурану Оруджеву (1995 года рождения).

Мужчина пробрался в комнату жены, когда она спала, и нанес ей около 10 ножевых ранений, от которых женщина скончалась.

В Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Установлено, что женщина хотела развестись с мужем, из-за этого Заур Оруджев и решил убить ее.

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