Несмотря на наличие долгов ОАО «Азеристиликтеджизат» перед Производственном объединением «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поставки природного газа в котельные восстановлены, заявил Report глава пресс-службы «Азеригаз» Джейхун Сафаров.

«Азеристиликтеджизат» задолжал «Азеригаз» более 29 миллионов манатов. Поэтому подача газа в котельные была прекращена. Однако в эти минуты мы восстановили газоснабжение. Теперь возможна подача отопления населению», — сказал Д.Сафаров.

Minval.az