15 ноября в Центре Гейдара Алиева состоялся творческий вечер известного российского юмориста, телеведущего, шоумена и певца Максима Галкина.

Как сообщает Report, на творческом вечере присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева.

«Спасибо, Баку, за невероятно тёплый приём! Благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву за то, что нашли время прийти с семьёй и посмотреть мой концерт. Уже двадцать лет я приезжаю в Баку с сольными концертами и всегда получаю удовольствие от встречи с замечательными азербайджанскими зрителями. Ну а впереди концерт в Кремле!» — написал Максим Галкин на своей странице в соцсетях.

Minval.az