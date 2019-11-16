Тринадцать сотрудников компании «Ustay» обратились к руководству в связи с недомоганиями – головокружением и тошнотой, сообщил Trend заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, комментируя вопрос об отравлении на Сумгайытском заводе в субботу.

По его словам, сотрудники были направлены на обследование в клинику «Unikal».

«Из них десять человек были отпущены на амбулаторное лечение. Три человека были доставлены в отдел токсикологии Клинического медицинского центра», — пояснил пресс-секретарь.

Он отметил, что причина их недомогания неизвестна.

«Утечки газа на предприятии не было обнаружено. Наши сотрудники из «SOCAR», находившиеся на смежной территории, чувствуют себя хорошо, никаких проблем не наблюдается», — подытожил Ибрагим Ахмедов.

Пока причина событий неясна.

Отметим, что сегодня в ряде СМИ появилась информация о массовом отравлении на одном из заводов Сумгайыта. В опубликованных данных утверждалось, что отравившиеся люди являлись сотрудниками госкомпании SOCAR.

Minval.az