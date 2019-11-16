Американская ассоциация преподавателей славянских и восточноевропейских языков (AATSEEL) выступила в поддержку профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, которого раскритиковали за пост о русском языке. Заявление славистов опубликовало интернет-издание Colta.ru.

Слависты, «от лица тысячи западных экспертов по русской литературе и русскому языку», призвали не травить «тех, кто находится в меньшистве», даже если их мнение не совпадает с «идеологическим курсом правящей партии» или руководством вуза.

«В эпоху производства так называемых мемов наш коллега оказался мишенью общественной травли только за изобретение запоминающегося мема о «клоачности» современного русского языка (удачный или неудачный получился термин — вопрос для публичной дискуссии, а не для публичной порки)», — говорится в заявлении.

Они считают, что требование администрации вуза принести извинения звучит «как проявление солидарности с атакующими профессора Гусейнова ксенофобами» и создает «крайне опасный прецедент».

По мнению авторов заявления, университет должен был показать «подлинную приверженность свободе высказываний», а также перестать делить участников процесса на «своих» и «предателей». «Чтобы стать частью мировых институций и равноправным игроком на публичном академическом поле, железный занавес нужно разрушать, а не выстраивать», — говорится в заявлении.

Авторы послания добавили, что президент России Владимир Путин объявил о новой стратегии по формированию языковой политики, которая «обеспечит сохранение и развития русского языка за рубежом». Они считают, что без сотрудничества с западными коллегами этой цели достичь невозможно.

Обращение адресовано ректору НИУ ВШЭ Ярославу Кузьминову и Ученому совету университета.

Minval.az