Азербайджанский футбольный специалист Агасалим Мирджавадов в беседе с изданием «Азериспорт» поделился мнением относительно предстоящих матчей «милли» в отборе на ЕВРО-2020 против сборных Уэльса (16 ноября) и Словакии (19 ноября).

«Не знаю, останется Никола Юрчевич на посту главного тренера сборной после завершения нынешнего цикла, но я всегда говорил, что вне зависимости от ситуации в группе на каждую игру надо выходить максимально заряженными на борьбу. Надо повышать очковый запас, да и рейтинг тоже. Надо побеждать, чтобы вернуть веру в сборную. Жду хорошей игры в обеих встречах, не буду их разделять. Я смотрел последнюю игру Уэльса – они прибавили. У валлийцев хорошая молодежь. Надо брать очки в предстоящих матчах», — заявил Мирджавадов.

Minval.az