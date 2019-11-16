Американскому фотографу Стивену Линдбергу удалось сфотографировать уникального оленя. Оказалось, что животное имеет три рога, пишет «Корреспондент» со ссылкой на The Washington Post.

Мужчина отправился на прогулку в лес рядом со своим домом, чтобы сфотографировать свою собаку. Неожиданно он увидел оленя, который не испугался человека и даже начал позировать, когда фотограф принялся его снимать на фотоаппарат.

Сначала Линдберг не заметил ничего необычного, а уже дома, рассмотрев внимательно снимки, обнаружил, что олень имеет третий рог.

Ветеринарный врач Стив Эдвардс сообщил, что на миллион оленей встречается только одна особь с тремя рогами.

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