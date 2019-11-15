Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-октябре 2019 года составил 26 млн 858,068 тыс. тонн, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«В январе-октябре 2019 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 26 млн 858,068 тыс. тонн на сумму $12 млрд 965 млн 270,26 тыс.», — отметили в комитете.

В январе-октябре 2018 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 24 млн 195,372 тыс. тонн на сумму $12 млрд 923 млн 328,03 тыс. Таким образом, за отчетный период 2019 года экспорт нефти увеличился в количественном выражении на 11%, в стоимостном выражении –на 0,3%.

По данным ГТК, экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за 10 месяцев 2019 года составил 9 млрд 590 млн 60,89 тыс. кубометров на сумму $1 млрд 882 млн 541,67 тыс.

В январе-октябре 2018 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 6 млрд 184 млн 175,16 тыс. кубометров на сумму $1 млрд 209 млн 621,69 тыс. Таким образом, за отчетный период 2019 года экспорт газа увеличился в количественном выражении на 55,1%, в денежном выражении — на 55,6%.

В 2018 году экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 29 млн 498,337 тыс. тонн на сумму $15 млрд 719 млн 482,37 тыс., газа — 7 млрд 900 млн 12,99 тыс. кубометров на сумму $1 млрд 499 млн 385,84 тыс.

Minval.az