На завершающем этапе учений было проверено выполнение задач, поставленных перед соединениями и частями, выведенными на различные полигоны и учебные центры, в том числе с практическим выполнением стрельб.
Информацию распространяет МО АР.
На завершающем этапе учений было проверено выполнение задач, поставленных перед соединениями и частями, выведенными на различные полигоны и учебные центры, в том числе с практическим выполнением стрельб.
Информацию распространяет МО АР.
Дата: 2019/11/15 19:00
Раздел: Азербайджан, Армия
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