Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) встретились с лицами, которые были задержаны в результате нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, представители структуры в конце октября-начале ноября посетили лиц, задержанных в результате нагорно-карабахского конфликта: «Мы продолжаем регулярно посещать этих лиц. В соответствии со своим мандатом МККК организует посещения для того, чтобы провести мониторинг условий содержания и обращения с задержанными, а также помочь обеспечить связь задержанных лиц с их семьями», -цитирует ее агентство АПА.

Отметим, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев в Кяльбаджаре при попытке посетить могилы своих родственников были взяты армянскими солдатами в заложники. Другой же гражданин Азербайджана — Гасан Гасанов был убит. Тело Г. Гасанова было передано армянской стороной, он похоронен в Баку. Незаконный «суд» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева — к 22 годам лишения свободы.

Кроме того, в ночь на 16 марта этого года житель села Юхары Салахлы Газахского района Ибрагимов Эльвин Ариф оглу (1986 г.р.), заблудившись на пограничной с Ноемберянским районом Армении территории, перешел на противоположную сторону.

Согласно сообщению Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, 28 июня 2019 года Э.Ибрагимов был передан Азербайджану, задержанный 20 июня 2017 года на территории Газахского района гражданин Армении Карапетян Завен Аванесович (1974 г.р.) был передан Армении.

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