Официальный Баку назвал причину неучастия в голосовании по резолюции ООН в связи с Крымом.

Как заявили в МИД, «в связи с тем, что некоторые положения резолюции под названием «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)», вынесенной на голосование в рамках третьего комитета ООН 14 ноября этого года, не совпадали с позицией Азербайджана по внутренней и внешней политике, наша страна не приняла участия в голосовании».

Вместе с тем, в МИД отметили, что во время выступления представитель Азербайджана заявил, что наша страна полностью поддерживает суверенитет Украины в рамках международно признанных границ, политическую независимость, единство и территориальную целостность и добавил, что конфликты внутри Украины должны решаться в рамках международно признанных границ Украины и на основе территориальной целостности, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и соответствующих резолюций ООН.

О чем говорит резолюция?

Ссылается на международно-правовое определение агрессии; предостерегает о том, что получение территории или иного преимущества вследствие агрессии не может и не будет считаться законным действием.

Требует от Российской Федерации прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму, прежде всего путем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения.

Осуждает массовые задержания активистов и защитников прав человека на основе обвинений в поддержке терроризма, в частности представителей гражданской инициативы «Крымская солидарность».

Призывает прекратить преследование и освободить лиц, задержанных за высказывание мнений, в частности до начала оккупации.

Осуждает продолжающуюся практику призыва мужчин в Вооруженные силы РФ и уголовного преследования тех, кто отказывается от службы в рядах государства-оккупанта.

Требует немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину.

Призывает международное сообщество продолжить в рамках международной адвокации разоблачения нарушений РФ прав человека как на двустороннем, так и многостороннем уровнях.

Minval.az