Против обновленного проекта резолюции относительно соблюдения прав человека в Крыму и Севастополе на заседании профильного комитета Генеральной ассамблеи ООН вместе с Россией проголосовали Беларусь, Казахстан, Китай, Сербия и еще 18 стран.

Об этом стало известно из трансляции заседание комитета Генассамблеи в Нью-Йорке на сайте ООН.

Всего против обновленного проекта резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)» проголосовали 23 страны.

В частности, это Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Кот-д’Ивуар, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве.

Азербайджанская делегация в голосовании не принимала участия.

Попри прямі погрози російських дипломатів в Третьому комітеті членам ООН і зневагу до доповіді Генсекретаря, інформацію в якій було названо «бредом» Третій комітет підтримав проект резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. https://t.co/XmzcwfFwVS pic.twitter.com/9LF7WeorlJ — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 14 ноября 2019 г.

Окончательно проект резолюции будет рассмотрено на заседании комитета Генасамблеи ООН в декабре этого года.

Minval.az