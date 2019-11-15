Сегодня в Баку состоялось открытие памятника Национальному Герою Азербайджана Альберту Агарунову.

Как сообщает АПА, в церемонии открытия приняли участие заместитель министра обороны Азербайджана Керим Велиев, посол Израиля в Азербайджане Дан Став, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, глава ИВ Шушинского района Байрам Сафаров, представитель Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики, религиозной общины горских евреев, члены семьи Альберта Агарунова, депутаты и другие гости.

Памятник А.Агарунову установлен в Наримановском районе, на улице, носящей его имя. Авторы памятника – Рахиб Гараев и Замик Рзаев.

Minval.az