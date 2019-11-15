16 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, во второй половине дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью — 8-10, днем — 11-14, в Баку ночью 8-10, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 776 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем 60-65 процентов.

В западных районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, в отдельных северных и восточных районах временами ожидается дождь, местами сильный, в горных районах возможны мокрый снег и снег, местами туман, ветер восточный.

Ночью 3-8, днем 11-16 тепла, в горах ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 4-9 градусов тепла.

Minval.az