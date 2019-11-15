В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов и главы столичных районов продолжают встречи с жителями поселков для изучения и решения их проблем, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку

Сообщается, что глава Хазарского района Баку Эльшан Салахов накануне провел встречу с жителями поселка Тюркан, а глава Исполнительной власти Низаминского района Ариф Гасымов – с жителями поселка Кешля.

Накануне Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов встречался с жителями поселка Сабунчи.

На встрече, собравшей сотни жителей района, а также представителей соседних поселков, наряду с главой Исполнительной власти Баку Эльдаром Азизовым приняли участие глава ИВ Сабунчинского района Адиль Велиев, руководители соответствующих служб города и района, которые выслушали обращения и предложения жителей этого района.

Вначале был заслушан отчет представителя главы ИВ Сабунчинского района по поселку Сабунчи Арифа Османова о проделанной работе.

На встрече, прошедшей в обстановке открытости и традиционном уже формате открытого микрофона, жители поселка выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за проделанную в Баку и поселке Сабунчи работу, а также за проявленное внимание и заботу, выразив единодушную поддержку проводимому главой государства политическому курсу.

Выступивший перед жителями глава ИВ Баку Баку Эльдар Азизов сказал, что сегодня наша столица стремительно развивается, приобретая современный облик.

Он подчеркнул, что политика Президента Ильхама Алиева носит общенациональный характер и что в основе каждого шага в этом направлении лежит гражданский фактор.

Основное требование Президента перед руководителями госструктур – относиться к проблемам граждан как к своим собственным. Говоря о проводимых в столице масштабных работах по строительству и благоустройству, в том числе о ремонте крыш многоэтажных домов, установке новых лифтов, капитальном ремонте жилых кварталов и пр., Эльдар Азизов сказал, что «глава государства поставил задачу дальнейшего развития посёлков столиц».

На встрече, прошедшей в форме интересного диалога, выступили десятки человек, были выслушаны интересующие их проблемы и даны соответствующие распоряжения. Обращения в основном касались обновления линий водоснабжения и канализации, ремонта и освещения поселковых дорог, оформления индивидуального жилья, строительства в поселке нового детского сада и школы переселения жителей аварийных зданий в новые дома и другие вопросы. Все обращения и предложения были взяты на заметку.

Minval.az