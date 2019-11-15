Председатель Национального совета по телевидению и радио (НСТР) Нуширеван Магеррамли рассказал о вопросах, обсуждавшихся некоторое время назад в ходе его встречи с делегацией Организации освобождения Карабаха (ООК).

Как сообщил АПА председатель НСТР, в ходе встречи были подробно обсуждены вопросы создания на телеканалах передач, посвященных проблемам ветеранов, инвалидов и семей шехидов Карабахской войны, показа фильмов на тему пропаганды героев Карабахской войны, подготовки передач и аналитических программ на карабахскую тему: «После встречи НСТР обратился со специальным письмом к телеканалам по данным вопросам. В письме говорилось, что телеканалы должны проявлять чуткость в этих вопросах. Это была всего лишь рекомендация, так как мы не имеем права вмешиваться в эфирную политику телеканалов».

Председатель НСТР сказал, что возглавляемая им организация является сторонником увеличения количества передач на военно-патриотическую тематику: «Мы сказали об этом и на встрече с руководством телеканалов. Кроме того, мы всегда готовы к сотрудничеству с Организацией освобождения Карабаха. Они хотят создать телеканал «Карабах». Я считаю, что нет необходимости в создании отдельного телеканала «Карабах». Передачи о Карабахе выходят в эфир всех телеканалов».

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