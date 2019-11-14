Расширены полномочия Кабинета министров.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в указе, подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым о внесении изменения в «Положение о Государственном агентстве гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий».

До подписания указа в полномочия Государственного агентства гражданской авиации входило предоставление разрешения на размещение зданий, сооружений и объектов в зонах безопасности аэропортов и аэродромов в установленном порядке. В соответствии с изменением Государственное агентство гражданской авиации будет предоставлять разрешение на размещение зданий, сооружений и объектов в зонах безопасности аэропортов и аэродромов в порядке, установленном Кабинетом министров.

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